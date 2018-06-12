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Antalya'da yabancı gelinlerden iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 23:04 | Son Güncelleme

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit: - "İftar programı, tüm insanların kardeş olduğunu, barış ve huzur içerisinde yaşamak zorunda olduğu gerçeğini yansıtıyor"

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan yerleşik yabancıların oluşturduğu Manavgat Yaşam ve Kültür Derneğince (MAYDER) iftar verildi.

Dernek binası önünde düzenlenen iftar programına İlçe Kaymakamı Mustafa Yiğit, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kürşat Kutalmış Şenol, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Boztaş, dernek üyesi yabancı gelinler ve davetliler katıldı.

Yabancı gelinlerin masalara servis yaptığı iftarın ardından konuşan Kaymakam Yiğit, yerleşik yabancıların iftar vermesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

İftar programıyla dünyaya da kardeşlik mesajı verildiğini belirten Yiğit, "İftar programı, tüm insanların kardeş olduğunu, barış ve huzur içerisinde yaşamak zorunda olduğu gerçeğini yansıtıyor." dedi.

MAYDER Başkanı Ezgi Bahçealtı da iftarın geleneksel hale geldiğini, dernek üyesi yabancı gelinlere Türk ve Müslüman kültürünü tanıtmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.

Rus gelin Olga Ünal da iftar vermekten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
iftar yemeği Manavgat Manavgat Kültür ve Yaşam Derneği (MAYDER) yabancı gelinler

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