Antalya'da yaralanan polis memurunun hayatını kaybetmesi

Antalya'da olay yerinde incelediği suç aleti tabancanın ateş alması sonucu meslektaşının ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan polis memuru adli kontrol şartıyla salıverildi.
Polis memuru Gökmen Taşkıran'ın (36) tabancayla karnından vurularak hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan polis memuru Serkan K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Serkan K, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Fatih Köker, Dumlupınar Bulvarı'ndaki bir AVM önünde tartıştığı Serkan Acar'ı tabancayla bacağından yaralamış, olay yerinde çalışma yapan polis memuru Gökmen Taşkıran, meslektaşı Serkan K'nin incelediği suç aleti tabancanın ateş alması sonucu karnından yaralanmıştı. Taşkıran, kaldırıldığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.
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