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Antalya'da yaralı bulunan köpek tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 11:02 | Son Güncelleme

Karnındaki kesiğe dikiş atılan köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaralı halde bulunan köpek tedavi altına alındı.

Burhan Mahallesi'nde baygın halde ve karın bölgesinde kesik bulunan bir köpek olduğunu gören Süleyman Korkmaz ve eşi Ümmü Sevi Korkmaz, veteriner hekime başvurdu.

Tedavi altına alınan köpeğe 11 dikiş atıldı.

Ümmü Sevi Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeğin tamamen iyileşmesi için ellerinden geleni yapacaklarını, bulduklarında korkudan kendisine dokunulmasına dahi izin vermediğini anlattı.

Veteriner Hekim Hakan Saylar da sert bir cisimle karnının kesildiğini düşündükleri köpeğe gerekli müdahaleyi yaptıklarını söyledi. Temizlenen yaraya dikiş atıldığını aktaran Korkmaz, "Nasıl bir cisimle kesildiğini bilemiyoruz. Muhtemelen bir gün boyunca yaralı durmuş. Şu anda durumu iyi görünüyor." ifadelerini kulandı.

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Gazipaşa işkence sokak hayvanı Süleyman Korkmaz Veteriner Hekim Hakan Saylar

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