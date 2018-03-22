Antalya’da yaralı kediye yardım eli

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaralı yavru kediye hayvanseverler sahip çıktı.
Sabah saatlerinde 100. Yıl Bulvarında refüjde yaralı bir kedi olduğu ihbarını alan Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık ve hayvansverler, kediyi palmiye ağacının dibinde buldu. Taşıma çantasına alınan kedi veteriner kliniğine götürüldü. Kafa ve yüzünden hafif yaralanan kediye ilk olarak serum tedavisi uygulandı. Kedinin apzelerinin temizleneceği ve çekilen röntgenin ardından tedavi yolunun belirleneceği öğrenildi.
"Ailesi aranıyor"
Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, her yaralı hayvana ellerinden geldiği kadar yardıma koşmaya çalıştıklarını ve aralarında hiçbir ayrım yapmadıklarını kaydetti.
Kediye bir otomobilin çarptığını düşündüklerini dile getiren Yanık, "Kazanın ardından kedi refüjde kalmış. Biz de güçlükle bulduk. Tedavisi için kliniğe getirdik. 5 gün daha tedavisi devam edecek. Biz kurtarmasaydık orada ölebilirdi. Evden kaçan sahipli bir kediye benziyor. Umarım sağlığına kavuşur ve sahibine ulaştırırız" dedi.
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