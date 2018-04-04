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Antalya'da yat imalat deposunda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 10:10 | Son Güncelleme

İmalat depolarındaki kimyevi maddelere alevlerin sıçramaması için yangına çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale ediliyor

Antalya'da yat imalat deposunda çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

Serbest Bölge'deki bir firmaya ait yat imalat deposunda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede depoyu sardığı yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının, imalat depolarındaki kimyevi maddelere sıçramaması için yoğun mücadele veriliyor.

Alevlere, helikopterle havadan da müdahale edilebileceği öğrenildi.

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