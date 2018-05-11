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Antalya'da Yaza Merhaba Şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 21:54 | Son Güncelleme

Kortej yürüyüşüyle başlayan şenlikte, halk oyunları, akrobasi ve dans gösterileri sunuldu

Antalya'nın Kemer ilçesinde "7. Yaza Merhaba Şenliği" düzenlendi.

Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) tarafından Kemer Belediyesinin destekleriyle bu yıl 7'ncisi düzenlenen şenlik, kortej yürüyüşüyle başladı. Rus, Alman, Norveç ve İsveçli turistlerin de bulunduğu grup, Liman Caddesi'nden Olbia Park'a kadar yürüdü.

KETOB Başkanı Şener Gürler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şenliğin bu yıl daha kapsamlı şekilde düzenlendiğini söyledi.

Şenliği her yıl festival havasında yaptıklarını belirten Gürler, "Amacımız, turizmcilerle turistlerin ilişkilerini kuvvetlendirmek ve turizme katkı sunmak. Halkın turizm bilincini uyandırmak istedik. Ana hedefimiz Kemer'e gelen misafirleri ülkelerine mutlu şekilde göndermek." dedi.

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ise geçen sene Antalya'ya gelen 10 milyon turistin yaklaşık 4 milyonunun ilçeye geldiğini, bu tür etkinliklerin devam edeceğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından halk oyunları, dans ve akrobasi gösterileri renkli görüntüler oluşturdu. Şenlik kapsamında ilçedeki bazı oteller de katılımcılara yemek ikram etti.

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