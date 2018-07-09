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Antalya'da yerleşik Alman kadın ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 00:23 | Son Güncelleme

Antalya'da yerleşik Alman kadın ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yalnız yaşayan yerleşik Alman kadın, evinin bahçesinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Sorgun Mahallesi Avni Akın Caddesi'nde müstakil tripleks evde tek başına yaşadığı öğrenilen 60 yaşındaki Karin Ellen Hitzel adlı yerleşik Alman kadını, eski erkek arkadaşı Hasan V. evinin bahçesinde ölü buldu.

Olay yerine çağrılan polis ekipleri, evde ve bahçede inceleme yaptı. Yapılan incelemede, Alman kadının 3-4 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Alman kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kadının eski erkek arkadaşı Hasan V, polise verdiği ifadede, 4 gün önce eve geldiğini, evde kimseyi bulamayınca açık olan camı kapattıktan sonra evden ayrıldığını belirtti.

Kendisinden 4 gün boyunca haber alamayınca bugün yeniden eve geldiğini ifade eden Hasan V, Hitzel'i bahçede otların altında cansız vaziyette bulduğunu ve polise haber verdiğini kaydetti.

Alman kadının 7 yıldır Manavgat'ta yaşadığı, Almanya'da bir kızı ve 2 evlatlık çocuğu olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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