Antalya'da yolsuzluk operasyonu

Antalya'da düzenlenen yolsuzluk operasyonunda 32 şüpheli yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi Birliği (ANTBİRLİK) bünyesinde faaliyet gösteren S.S. 160 No'lu Serik Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifinde yolsuzluk yapıldığına ilişkin iddialar üzerine soruşturma başlattı.
Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, toplanan delillerin ardından bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda kooperatifin eski başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin de arandığı bildirildi.
Şüphelilerin, hayali pamuk alımları yaptıkları, usulsüz kredi kullandıkları, muhasebe, bilgi işlem sistemi ve depolarda bir takım hileli yöntemlere başvurarak kooperatifi zarara uğrattıkları öne sürüldü.
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