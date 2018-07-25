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Antalya'da yolsuzluk operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 14:43 | Son Güncelleme

Serik ilçesinde faaliyet gösteren bir kooperatifin eski yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı - Şüphelilerin hayali pamuk alımları ve usulsüz kredi kullanımlarıyla kooperatifi zarara uğrattıkları iddia edildi

Antalya'da düzenlenen yolsuzluk operasyonunda 32 şüpheli yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi Birliği (ANTBİRLİK) bünyesinde faaliyet gösteren S.S. 160 No'lu Serik Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifinde yolsuzluk yapıldığına ilişkin iddialar üzerine soruşturma başlattı.

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, toplanan delillerin ardından bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda kooperatifin eski başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin de arandığı bildirildi.

Şüphelilerin, hayali pamuk alımları yaptıkları, usulsüz kredi kullandıkları, muhasebe, bilgi işlem sistemi ve depolarda bir takım hileli yöntemlere başvurarak kooperatifi zarara uğrattıkları öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
ANTBİRLİK operasyon Yolsuzluk

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