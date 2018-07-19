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Antalya'daki Alman kadın cinayeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 19:11 | Son Güncelleme

Manavgat ilçesinde Alman vatandaşı kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Alman vatandaşı kadının evinin bahçesinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan inşaat işçisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Antalya'da saklandığı arkadaşının evinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan cinayet zanlısı inşaat işçisi Şahin Avcı'nın (38), İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Daha sonra Manavgat Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Zanlının evinde saklandığı arkadaşı Ö.Ç'nin ise hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu için cezaevine gönderildiği belirtildi.

Sorgun Mahallesi'ndeki müstakil evde yaşayan Alman Karin Ellen Hitzel (60), 8 Temmuz'da evinin bahçesinde eski erkek arkadaşı Hasan V. tarafından üstü otlarla örtülmüş vaziyette ölü bulunmuştu.

Burnunda, çenesinde ve boyun kısmında kırıklar bulunan Hitzel'in öldürüldüğü anlaşılınca cinayet zanlısının bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri, olayın şüphelisinin ilçede inşaatlarda çalışan Şahin Avcı olduğunu tespit etmişti. Şüphelinin, Kepez ilçesi Kızıllı köyünün ormanlık alanında yaşayan arkadaşı Ö.Ç'nin yanında saklandığı belirlenmiş ve düzenlenen operasyonla Avcı ve arkadaşı gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya cinayet kadın Manavgat

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