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Antalya'daki Alman turistin denizde boğulması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 23:43 | Son Güncelleme

Serinlemek için girdiği denizde ölü bulunan Alman kadının katil zanlısı gözaltına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Alman turisti öldürdüğü gerekçesiyle Lübnan uyruklu Alman asıllı hiphop şarkıcısı Muhammet Hareke gözaltına alındı.

Saray Mahallesi'nde bir otelde tatil yapan Alman uyruklu Katharina Kugel'in (35), Damlataş Plajı'nda girdiği denizde hayatını kaybetmesinin ardın çalışma yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alanya'da kiraladığı evde tatil yapan Lübnan asıllı Alman vatandaşı Muhammet Hareke'yi evinde gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "kasten öldürme" suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Zanlının ifadesinde, Kugel ile barda tanıştığını ve daha sonra plaja indiklerini ve beraber denize girdiklerini, bir süre birlikte kaldıktan sonra kendisinin denizden çıktığını ve aynı sahilde bulunan bir büfede oturduğunu belirterek, "Ardından kaldığım eve gittim. Evdeki arkadaşı da alarak Kugel ile denize girdiğim plaja indim. Ancak onu göremedim." dediği öğrenildi.

Alman uyruklu Katharina Kugel (35), Damlataş Plajı'nda dün girdiği denizde bir süre sonra sahildekiler tarafından su yüzeyinde hareketsiz bulunmuştu. Sahile çıkarılan Kugel'in sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Alman turist boğulma

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