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Antalya'daki "Bitcoin cinayeti" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 16:29 | Son Güncelleme

Darbettikleri kişiyi boğarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 5 sanığın yargılanmasına başlandı - Sanıklardan Fırat Burun: - "Şükrü'yü arayıp, bana uzatılan kağıtta yazdığı gibi 'Seni Facebook'ta buldum. Bitcoin işini öğretir misin? Buluşalım.' dedim"

Antalya'nın Serik ilçesinde sanal para birimi "Bitcoin" yüzünden bir kişiyi darbedip boğdukları iddiasıyla tutuklanan 5 sanık hakim karşısına çıktı.

Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Moray Akça, Fırat Burun, Sergen Yasak, Seydi Salacak ve Mehmet Yeşilkaya ile öldürülen Şükrü Mert Ersoy'un annesi Sevgi Çınar, babası Turgut Ersoy ile tarafların avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanıklardan Mehmet Yeşilkaya, olay günü diğer şüphelilerle Şükrü Mert Ersoy'u, Bitcoin işini öğrenmek amacıyla yanlarına çağırdığını söyledi.

Alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktığını aktaran Yeşilkaya, şunları anlattı:

"Küfür etmeye başladı. Ben sol çenesine bir yumruk vurdum. Arbede yaşandı. Bu arbede sırasında Fırat ve Sergen de kavgaya karıştı. Kolumun altına Şükrü'nün boynunu tutup sıkıştırmıştım. Böyle 5-10 saniye tutup direncini kırmak ve yere yatırmak istemiştim. Bu esnada Şükrü'nün soluğu kesilir gibi oldu, halsizleşti. Biz bayıldığını sandık. Bu sırada Moray geldi. Cep telefonunu ve bilgisayarını açmaya çalıştı. Arada kontrol ettiğimizde nefes alıp verdiğini görüyorduk. Kimse öleceğini zannetmiyordu."

Sanıklardan Fırat Burun ise Mehmet Yeşilkaya'nın kendilerine bir çocuğun kolay yoldan para kazandığını, döverek elindeki parayı alabileceklerini söylediğini anlattı.

- "Bitcoin işini öğretir misin?" bahanesiyle çağırmışlar

Paraların Bitcoin sistemiyle internetten kazanıldığına şaşırdığını, inanmadığını belirten Burun, şunları kaydetti:

"Şükrü'nün dolandırıcı olduğunu düşündüm. Moray bize 'Bu çocuğun parasını alırsak, bunun gibilere ders olur. Çocuk beni tanıyor. Siz arayın, bu işlerin nasıl olduğunu sorun, yanınıza çağırın. Siz sadece döveceksiniz, rahat olun. İşi ben bulduğum için paranın büyük kısmını ben alırım. Kalanı da siz alırsınız.' dedi. Şükrü'yü arayıp, bana uzatılan kağıtta yazdığı gibi 'Seni Facebook'ta buldum. Bitcoin işini öğretir misin? Buluşalım.' dedim. Şükrü Mert Ersoy kabul etti."

Öldürülen Ersoy'un annesi Sevgi Çınar, oğlunun bir borcu olmadığını belirterek, "Olay günü oğlum, 'Moray ile buluşacağım. Bir iş var, iş alacağım. Birkaç saate kadar gelirim.' diyerek evden gitti. Sanıklardan şikayetçiyim." dedi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Kadriye Mahallesi 268 Sokak'taki Acısu Deresi'nin kenarında 15 Eylül 2017'de park halindeki 35 VYA 72 plakalı otomobilin arka koltuğunda hareketsiz şekilde bulunan Şükrü Mert Ersoy'un darbedilip boğularak yaşamını yitirdiği belirlenmiş, gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanmıştı.

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