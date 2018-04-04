Antalya'daki cinayet davası

Antalya'da birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Osman Aslan, öldürülen Nazmiye Yıldız'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Maktulün sürekli para istemesi ve tehditlerde bulunması üzerine kavga ettiklerini öne süren Aslan, "Olay günü yine kavga ettik. Nazmiye'nin ağzını elimle kapattım. Elimi ısırınca canım yandı ve cebimden çıkardığım çakıyı boğazına doğru rastgele salladım. Boğazından kaç kere bıçakladığımı hatırlamıyorum, kendimi kaybetmişim." diye konuştu.

Bıçağı su kuyusuna attığını anlatan Aslan, hayatını kaybettiğini anladığı Yıldız'ı olay yerinde bırakarak evine gittiğini ifade etti.

Gece vicdan azabından uyuyamayınca jandarmayı arayarak teslim olduğunu belirten Aslan, pişman olduğunu kaydetti.

Bunun üzerine Yıldız'ın yakınları sanığa tepki gösterdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının davaya katılma talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinin Kavaklıdere Mahallesinde 28 Ekim 2017'de birlikte yaşadığı Nazmiye Yıldız'ı (38) bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Osman Aslan (68) jandarmaya teslim olmuştu.