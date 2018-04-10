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Antalya'daki cinayet davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 21:30 | Son Güncelleme

Alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı ev arkadaşını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Antalya'da alacak verecek meselesi nedeniyle ev arkadaşı Metin Özcan'ı öldüren sanık Bahadır Coşkun, hakim karşısına çıkarıldı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Bahadır Coşkun ve avukatı katıldı.

Sanık Coşkun, savunmasında, olay günü ev arkadaşı Özcan ile önce evde daha sonra bir mekanda alkol aldıklarını söyledi.

Maktul Özcan'a borcu olduğunu, alkol aldıkları sırada ise Özcan'ın kendisinden parasını istediğini iddia eden Çoşkun, "Mekanda parasını istedi, ben de yanımda o kadar para olmadığını ve pazartesi verebileceğimi söyledim. Sonra küfür etmeye başladı, mekandaki masa ve bardakları yüzüme fırlattı. Ben de bunun üzerine mekandan ayrıldım." dedi.

Kavgadan sonra eve giderek eşyalarını topladığını belirten Coşkun, dışarıda karşılaştığı Özcan'ın kendisine küfür etmeye devam ettiğini öne sürdü.

Özcan'ın kendisini darbettiğini iddia eden Coşkun, Özcan'ın iri yarı olduğunu, kendisini korumak için bıçakla yaraladığını savundu.

Coşkun, maktul Özcan'ı öldürme niyetinin olmadığını, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 12 Şubat 2018'de sanık Coşkun, ev arkadaşı Özcan ile alacak verecek nedeniyle tartışmış ve Özcan'ı bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu.

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