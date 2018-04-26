Antalya'daki cinayet davası

Duruşmada savunma yapan sanık Hicran Ceylan, eylemin hiçbir safhasında yer almadığını, sadece eylemden sonra avukatlık görevinden kaynaklanan sır tutma görevini yerine getirdiğini öne sürdü.

Savcı, esas hakkındaki görüşünde, olayın, Harun Varış'ın temin ettiği ve avukat Hicran Ceylan'ın bürosunda fotoğraflarının çekildiği bilirkişi raporundan anlaşılan Tevrat'ın satışı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle cinayetin işlendiği görüşüne yer verdi.

Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar Celalettin Ceylan, Cemil Karakoç, Derya Varış, Emre Avcı, Özkan Ak, Tuğrul Çakar ile öldürülen Murat Ünal'ın ailesi, tarafların avukatları ve yakınları katıldı. Tutuklu sanıklar Hicran Ceylan, Harun Varış, Süleyman Ceylan ve Beytullah Altuntaş SEGBİS vasıtasıyla tutuklu bulundukları Alanya Cezaevi'nden duruşmaya müdahil oldu. Duruşma öncesi polis adliye çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Sanıklar Harun Varış ve Beytullah Altuntaş da suçlamaları reddederek beraatlarını talep etti.

Sanık avukatlarının savunma yapmaları ve müzakere için verilen aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Oybirliğiyle alınan kararda, sanıklar Hicran Ceylan ve Harun Varış, tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık Beytullah Altuntaş'a müebbet, Süleyman Ceylan'a da 18 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, diğer sanıklar hakkında cinayet suçundan beraat kararı verdi. Özkan Ak ve Derya Varış hakkında da yalan beyanda bulunmaktan suç duyurusunda bulunulması kararlaştırılırken duruşmada yayın yasağı da kaldırıldı.

Duruşmanın ardından açıklama yapan Murat Ünal'ın ailesinin avukatı Ezgi Eroğlu, kendileri açısından davanın eksik iddianameyle açıldığını, karara itiraz edeceklerini belirtti.

Karara ailenin bir tepki vermediğini ifade eden Eroğlu, şunları söyledi:

"Yoktan var olmuş bir dosya için, hiçbir delilin olmadığı bir dosya için, 'Kayıp yarın bir gün çıkarsa siz bizi neyle suçluyorsunuz, ceset bile yok ortada.' denilen dosyada, eylemin en azından cezasız kalmaması, eylemin subut bulması açısından önemli ama biz karara yönelik itirazlarımızı tekrar ediyoruz. Zira bu dosyanın çok eksik soruşturmayla yürütüldüğünü, Tevrat'tan ayrılarak değerlendirilmesi nedeniyle sevk maddelerinin eksik olduğunu düşünüyoruz."