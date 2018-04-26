Antalya'daki cinayet davası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, "el yazması Tevrat" satmaya çalışırken cesedi bulunan Murat Ünal'ın öldürülmesiyle ilgili davada 4 sanığa ceza verildi.
Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar Celalettin Ceylan, Cemil Karakoç, Derya Varış, Emre Avcı, Özkan Ak, Tuğrul Çakar ile öldürülen Murat Ünal'ın ailesi, tarafların avukatları ve yakınları katıldı. Tutuklu sanıklar Hicran Ceylan, Harun Varış, Süleyman Ceylan ve Beytullah Altuntaş SEGBİS vasıtasıyla tutuklu bulundukları Alanya Cezaevi'nden duruşmaya müdahil oldu. Duruşma öncesi polis adliye çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Savcı, esas hakkındaki görüşünde, olayın, Harun Varış'ın temin ettiği ve avukat Hicran Ceylan'ın bürosunda fotoğraflarının çekildiği bilirkişi raporundan anlaşılan Tevrat'ın satışı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle cinayetin işlendiği görüşüne yer verdi.
Duruşmada savunma yapan sanık Hicran Ceylan, eylemin hiçbir safhasında yer almadığını, sadece eylemden sonra avukatlık görevinden kaynaklanan sır tutma görevini yerine getirdiğini öne sürdü.
Sanıklar Harun Varış ve Beytullah Altuntaş da suçlamaları reddederek beraatlarını talep etti.
Sanık avukatlarının savunma yapmaları ve müzakere için verilen aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Oybirliğiyle alınan kararda, sanıklar Hicran Ceylan ve Harun Varış, tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Sanık Beytullah Altuntaş'a müebbet, Süleyman Ceylan'a da 18 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, diğer sanıklar hakkında cinayet suçundan beraat kararı verdi. Özkan Ak ve Derya Varış hakkında da yalan beyanda bulunmaktan suç duyurusunda bulunulması kararlaştırılırken duruşmada yayın yasağı da kaldırıldı.
Duruşmanın ardından açıklama yapan Murat Ünal'ın ailesinin avukatı Ezgi Eroğlu, kendileri açısından davanın eksik iddianameyle açıldığını, karara itiraz edeceklerini belirtti.
Karara ailenin bir tepki vermediğini ifade eden Eroğlu, şunları söyledi:
"Yoktan var olmuş bir dosya için, hiçbir delilin olmadığı bir dosya için, 'Kayıp yarın bir gün çıkarsa siz bizi neyle suçluyorsunuz, ceset bile yok ortada.' denilen dosyada, eylemin en azından cezasız kalmaması, eylemin subut bulması açısından önemli ama biz karara yönelik itirazlarımızı tekrar ediyoruz. Zira bu dosyanın çok eksik soruşturmayla yürütüldüğünü, Tevrat'tan ayrılarak değerlendirilmesi nedeniyle sevk maddelerinin eksik olduğunu düşünüyoruz."
- Olay
Manavgat'ta, ailesinin kendisinden haber alamaması üzerine 28 Kasım 2016'da polise kayıp başvurusunda bulunduğu Murat Ünal'ın cesedi, 14 Ocak 2017'de Değirmenli Mahallesi yakınlarında bulunmuştu.
Ünal'ın ailesinin, Murat Ünal'ın Harun Varış ile bin 400 yıllık el yazması Tevrat'ı satmaya çalıştığını ve bu nedenle cinayete kurban gitmiş olabileceğini polise bildirmesi üzerine aralarında Antalya Barosuna kayıtlı avukat Hicran Ceylan'ın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmış, bir zanlı savcılıktaki işlemin ardından serbest bırakılmıştı.
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