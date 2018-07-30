Antalya'daki cinayet davası

Cezaevinden çıktıktan sonra eşinden boşandığını dile getiren Demirhan, "Boşandıktan sonra Leyla Kavak beni rahat bırakmadı. Her fırsatta evime geldi. Gece yarıları çıkıp geliyordu. Ben kendisine 'Bu saate kimleysen onun yanında kal, bir daha benim evime gelme.' dememe rağmen sürekli geldi. İnsan içine çıkacak yüzüm kalmadı. Hatta kendisi hakkında beni rahatsız ettiği için suç duyurusunda bulundum." diye konuştu.

Tutuklu sanık Mehmet Demirhan savunmasında, 2013- 2014 yıllarında cezaevinde olduğunu, bu sırada eşi olan Leyla Kavak'ın kendisini jandarma görevlisiyle aldattığını öğrendiğini öne sürdü.

"Bana 'Bende geleceğim.' dedi. Bende 'Seni yanımda taşımaktan utanıyorum.' dedim. Israr edince kabul ettim. Birlikte yola çıktık. Babasının evinin olduğu yol ayrımına gelince bana 'Sen de gel.' dedi. 'Benim orada ne işim var, gelmem.' dedim. Bana çok kızdı, tartıştık. Erkeklik gururuma dokunan sözler söyledi. Kendimi kaybetmişim. Başına yumruk vurduğumu hatırlıyorum, sonrasını hatırlamıyorum."

Olayın olduğu yerin Akbaş Mahallesi'ne giden yol kenarı ve ormanlık olduğunu anlatan Mehmet Demirhan, cesedi ormanın içerisine birkaç metre taşıdığını, bıçağı da oraya bıraktığını söyledi. Ertesi gün kardeşlerinin yanına giderek, olayı anlattığını, bunun üzerine küçük kardeşinin "Kimseye bir şey anlatmayalım." dediğini belirten Mehmet Demirhan, "Olay yerine diğer kardeşim Ömer'le birlikte gittik. Cesedi ormanın içerisine gömdük. Bıçağı da alıp köprüden ırmağa attım." dedi.

Mahkeme başkanının "Leyla Kavak'ın başını kesmişsin. Kafayı ne yaptın?" sorusu üzerine Mehmet Demirhan, "Orada ne olduğunu tam hatırlamıyorum. Kafasını nasıl kestiğimi, ne yaptığımı hatırlamıyorum, ama ceset orada kaldı." diye yanıt verdi.