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Antalya'daki cinayet davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 17:10 | Son Güncelleme

Serik ilçesinde ormanlık alanda başı bedeninden ayrılmış halde cesedi bulunan kadının öldürülmesine ilişkin davada boşandığı eşinin yargılanmasına başlandı

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda başı bedeninden ayrılmış halde cesedi bulunan Leyla Kavak'ın öldürülmesine ilişkin davada, boşandığı eşinin yargılanmasına başlandı.

Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Demirhan ile tutuksuz sanık kardeşi Ömer Demirhan, avukatları ve yakınları katıldı.

Tutuklu sanık Mehmet Demirhan savunmasında, 2013- 2014 yıllarında cezaevinde olduğunu, bu sırada eşi olan Leyla Kavak'ın kendisini jandarma görevlisiyle aldattığını öğrendiğini öne sürdü.

Cezaevinden çıktıktan sonra eşinden boşandığını dile getiren Demirhan, "Boşandıktan sonra Leyla Kavak beni rahat bırakmadı. Her fırsatta evime geldi. Gece yarıları çıkıp geliyordu. Ben kendisine 'Bu saate kimleysen onun yanında kal, bir daha benim evime gelme.' dememe rağmen sürekli geldi. İnsan içine çıkacak yüzüm kalmadı. Hatta kendisi hakkında beni rahatsız ettiği için suç duyurusunda bulundum." diye konuştu.

Olay günü motosikletle giderken, çarşıda Leyla Kavak'la karşılaştığını ve köye gideceğini söylediğini öne süren Mehmet Demirhan, şunları kaydetti:

"Bana 'Bende geleceğim.' dedi. Bende 'Seni yanımda taşımaktan utanıyorum.' dedim. Israr edince kabul ettim. Birlikte yola çıktık. Babasının evinin olduğu yol ayrımına gelince bana 'Sen de gel.' dedi. 'Benim orada ne işim var, gelmem.' dedim. Bana çok kızdı, tartıştık. Erkeklik gururuma dokunan sözler söyledi. Kendimi kaybetmişim. Başına yumruk vurduğumu hatırlıyorum, sonrasını hatırlamıyorum."

Olayın olduğu yerin Akbaş Mahallesi'ne giden yol kenarı ve ormanlık olduğunu anlatan Mehmet Demirhan, cesedi ormanın içerisine birkaç metre taşıdığını, bıçağı da oraya bıraktığını söyledi. Ertesi gün kardeşlerinin yanına giderek, olayı anlattığını, bunun üzerine küçük kardeşinin "Kimseye bir şey anlatmayalım." dediğini belirten Mehmet Demirhan, "Olay yerine diğer kardeşim Ömer'le birlikte gittik. Cesedi ormanın içerisine gömdük. Bıçağı da alıp köprüden ırmağa attım." dedi.

Mahkeme başkanının "Leyla Kavak'ın başını kesmişsin. Kafayı ne yaptın?" sorusu üzerine Mehmet Demirhan, "Orada ne olduğunu tam hatırlamıyorum. Kafasını nasıl kestiğimi, ne yaptığımı hatırlamıyorum, ama ceset orada kaldı." diye yanıt verdi.

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- "Ağabeyim bana iftira atıyor"

Tutuksuz sanık Ömer Demirhan da ağabeyinin kendisi hakkında söylediği sözlerin iftira olduğunu savunarak, "Ağabeyim, bana iftira atıyor. Benim bu olaydan haberim olmadı. Olsaydı jandarma ve polisi arardım. Leyla Kavak'ın öldüğünü salasını duyunca öğrendim. Hiçbir şekilde olay yerine gitmedim ve yardım etmedim." dedi.

Ömer Demirhan'ın avukatı da müvekkilinin olaydan sonraki 2 güne ait cep telefonu HTS kayıtlarının çıkarılmasını isteyerek, "Müvekkilimin olaydan bihaber olduğu görülecektir." diye konuştu.

Duruşma dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.
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- İddianameden

Davaya ilişkin hazırlanan iddianamede, tutuklu yargılanan Mehmet Demirhan'ın eski eşi Leyla Kavak'ı (35) 14 Temmuz 2014 tarihinde öldürmeyi planladığı, 28 Ağustos'ta iş yerinden alarak önce eve götürdüğü, ardından babasının evine götürme bahanesiyle Serik ilçesi Akbaş Mahallesi'ndeki ormana götürdüğü, başına taşla vurup bayılttığı, kadının elbiselerinden alınan örneklerden cinsel istismarda bulunduğunun anlaşıldığı, ardından kafasını keserek ormana attığı kaydedilmişti.

Tutuklu sanığın, olayın ertesi günü yaşananları kardeşine anlattığı ve birlikte cesedi ormana gömdükleri ifade edilen iddianamede, ayrıca Mehmet Demirhan'ın "nitelikli cinsel istismar" ve "tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapsi, tutuksuz yargılanan kardeşi Ömer Demirhan'ın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmek" suçlarından 5 yıla kadar hapsi istenmişti.

İddianamede Leyla Kavak'ın başının aramalara rağmen bulunamadığı da yer almıştı.

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Antalya cinayet davası duruşma Leyla Kavak Manavgat Serik

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