Antalya'daki cinayet davası

Antalya'da arkadaşını silahla öldürdüğü öne sürülen sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Tolgahan Kozanay, müşteki Hülya Bozlak ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Kozanay, otomobil alım satımıyla uğraştığını, arkadaşı Özkan Bozlak'a verdiği aracın birkaç kez bozulduğunu söyledi.

Mahkeme Başkanı Songül Yenigün'ün "Ne yani bir araba tamiri için mi arkadaşını öldürdün?" sorusu üzerine Kozanay, "Olay günü yine araba bozuldu. Oto tamircisinin numarasını almak için Özkan ağabeyi birkaç defa telefonla aradım, açmadı. Daha sonra telefona baktığında küfür etmeye başladı ama önemsemedim. Özkan ağabey annem ve ailemle ilgili özelimi biliyordu, bu yönde küfür etmeye başladı. Sonra 'Abdestini al, kefenini giy, gel.' dedi." karşılığını verdi.

Bunun üzerine tamirhanesine gittiği Bozlak'ın kendisine küfür etmeyi sürdürdüğünü savunan Kozanay, öldürme kastının olmadığını, canını acıtmak için kabzasıyla birkaç kere vurduğu anda silahın patladığını iddia etti.

Müşteki Hülya Bozlak ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde Tolgahan Kozanay, 22 Nisan'da annesine hakaret ettiğini gerekçesiyle tartıştığı Özkan Bozlak'ı tabancayla başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.

