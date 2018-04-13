Antalya'daki deprem

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) göre merkez üssü Akseki ilçesi olan 4,8 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmediğini bildirdi.

Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "AFAD deprem dairesine göre 4,8 büyüklüğünde deprem oldu. Şu ana kadar jandarma eliyle köyleri, emniyet ekiplerimizce de Akseki merkezini tarattık. Can ve mal kaybıyla ilgili ihbar yok. Hayat normal akışında seyrediyor." dedi.