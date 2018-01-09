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Antalya'daki FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 23:06 | Son Güncelleme 4 saat önce

- FETÖ'nün "mahrem imamı" oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 10 askeri personelden 8'i tutuklandı

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem imamı" oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, 27 Aralık 2017'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri bugün tamamlandı.

Şüpheliler, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(AA)

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