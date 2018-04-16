HABER

Antalya'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 20:27 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan Antalya'daki Sarılar Şirketinin ortaklarından tutuklu sanıklar Adem ve Yavuz Sarı, ayrı ayrı 250 bin lira kefalet karşılığında tahliye edildi

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açılan davada, Sarılar Şirketinin ortaklarından tutuklu sanıklar Adem ve Yavuz Sarı'nın yargılamasına başlandı.

Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Adem ve Yavuz Sarı, yakınları ile avukatları katıldı.

Sanık Adem Sarı, savunmasında, FETÖ ile bağlantısının olmadığını, bu nedenle etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini söyledi.

Mahkemede, MASAK ve bilirkişi raporuna karşı teknik açıklamalar yapacağı için kayıt talebinde bulunan Sarı'nın savunması, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alındı.

Sarı, firari olan kardeşi Kadir Sarı'nın kayınpederi Hasan Yılmaz örgütün kapatılan Rasanet Vakfı başkanı ile yine firari olan kayınbiraderi Ammar Yılmaz'ın FETÖ'nün Antalya'da ileri gelenlerinden olduğunu öne sürdü, kardeşinin de bu akrabalık ilişkilerinden dolayı söz konusu yapıya yakın durduğunu belirtti.

FETÖ'nün okullarından Toros Koleji'ne ortak olan kardeşinden, kendi şirketlerinin zarar görebileceği gerekçesiyle hissesini devraldığını ileri süren Sarı, üzerine atılı örgüt üyeliği suçlamalarını kabul etmedi, tahliye ve beraatine karar verilmesini talep etti.

Sanık Yavuz Sarı da FETÖ üyeli suçlamalarını kabul etmediğini, bu nedenle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini ifade etti.

Şirket hesaplarına ilişkin açıklamayı ağabeyi Adem Sarı'nın ayrıntılı olarak anlattığını dile getiren Sarı, kardeşinin ifadelerine katıldığını, beraat veya tahliyesine karar verilmesini istedi.

Tanık olarak dinlenen şirket muhasebecisi H.Ç, 2002-2012 yılları arasında sanıkların sahibi oldukları Sarılar İnşaat AŞ'de çalıştığını, şirketin borç ödemelerini çevirmede sıkıntı yaşadıkları dönemlerde yakın çevre ve şirketlerden borç alındığını, sonrasında ise geri ödemesinin yapıldığını anlattı.

2006-2007'de patronu Yavuz Sarı'nın şirket çalışanlarına Zaman Gazetesine abone olmasını söylediğini aktaran H.Ç, "Abonelik ücretinde de bize destek vereceğini söyledi. Biz de hatırladığım kadarıyla 2 yıl kadar abone olduk. Abonelik ücretlerini bazen kendisi ödedi. Bu hatırladığım olayda 2012 öncesine aittir." dedi.

Mevcut delil durumu ve tutuklu kaldıkları süreyi göz önüne alan mahkeme heyeti, sanıklar hakkında bu aşamada adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yeterli olacağına karar verdi.

Heyet, sanıkların yurt dışı çıkış yasağı uygulayarak, ayrı ayrı 250 bin lira kefaletle tahliyelerine karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Antalya'da korkutan deprem! Antalya'da korkutan deprem!
Ankara'da deprem! İhraç edildilerAnkara'da deprem! İhraç edildiler
Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda kişi gözaltındaKripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda kişi gözaltında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adem Sarı Antalya dava FETÖ kefalet sarılar şirketi tahliye Yavuz Sarı

En Çok Okunan Haberler

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi

Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi

İlginizi Çekebilir

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Engelli genç Bursa'yı birbirine kattı! Bir gün içerisinde yaptıkları şoke etti!

Engelli genç Bursa'yı birbirine kattı! Bir gün içerisinde yaptıkları şoke etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

World Cities Congress İstanbul’18 yarın başlıyor

World Cities Congress İstanbul’18 yarın başlıyor

İstanbul'da kaza tutanağı tutmaya giden polise köpek saldırdı!

İstanbul'da kaza tutanağı tutmaya giden polise köpek saldırdı!

Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Son Depremler)

Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Son Depremler)

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım açıklaması!

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.