Antalya'daki FETÖ/PDY davası

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açılan davada, Sarılar Şirketinin ortaklarından tutuklu sanıklar Adem ve Yavuz Sarı'nın yargılamasına başlandı.

Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Adem ve Yavuz Sarı, yakınları ile avukatları katıldı.

Sanık Adem Sarı, savunmasında, FETÖ ile bağlantısının olmadığını, bu nedenle etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini söyledi.

Mahkemede, MASAK ve bilirkişi raporuna karşı teknik açıklamalar yapacağı için kayıt talebinde bulunan Sarı'nın savunması, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alındı.

Sarı, firari olan kardeşi Kadir Sarı'nın kayınpederi Hasan Yılmaz örgütün kapatılan Rasanet Vakfı başkanı ile yine firari olan kayınbiraderi Ammar Yılmaz'ın FETÖ'nün Antalya'da ileri gelenlerinden olduğunu öne sürdü, kardeşinin de bu akrabalık ilişkilerinden dolayı söz konusu yapıya yakın durduğunu belirtti.

FETÖ'nün okullarından Toros Koleji'ne ortak olan kardeşinden, kendi şirketlerinin zarar görebileceği gerekçesiyle hissesini devraldığını ileri süren Sarı, üzerine atılı örgüt üyeliği suçlamalarını kabul etmedi, tahliye ve beraatine karar verilmesini talep etti.