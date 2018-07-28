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Antalya'daki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 11:03 | Son Güncelleme

Eski Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökçe, adli kontrol şartıyla salıverildi

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökçe, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gökçe, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusu sonrası nöbetçi mahkemeye çıkarılan Gökçe, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Alanya'daki otelde tatil yapan Gökçe, 25 Temmuz'da gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya FETÖ/PDY operasyon

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