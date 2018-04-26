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Antalya'daki FETÖ/PDY soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 10:17 | Son Güncelleme

Kapatılan Zaman gazetesinin Kemer temsilcisi, ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla Manisa'da gözaltına alındı

Antalya'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir şüpheli, Manisa'da yakalandı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla, kapatılan Zaman gazetesinin Kemer temsilcisi H.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Manisa'da yakalanan H.K. ilçeye getirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya FETÖ Kemer operasyon PDY

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