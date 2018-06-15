Antalya'daki gasp iddiası

Antalya'da, randevu alarak gittikleri muayenehanede el ve ayaklarını bağladıkları doktoru gasbettikleri iddiasıyla aranan 2 şüpheli Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Dahiliye Uzmanı Dr. Aysel O'yu Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki özel muayenehanesinde gasbettikleri iddiasıyla aranan şüpheli Faysal K. ile kız arkadaşı Esra A, Diyarbakır'da kaldıkları evde yakalandı.

Antalya'ya getirilen ve Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek şüphelilerden Faysal K'nın, bir çifti gasbetme suçundan da arandığı ve birçok suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Zanlıların çaldıkları tablet, 2 cep telefonu ve altın bilekliğin satışından elde ettikleri paranın bir bölümüyle uyuşturucu madde satın aldıkları belirtildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 30 Mayıs'ta Dr. Aysel O, 2 şüpheli tarafından elleri ve ayakları bağlanarak gasbedilmişti.

