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Antalya'daki gasp iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 15:19 | Son Güncelleme

Bir kadını darbedip ziynet eşyası ve parasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2'si Gürcistan uyruklu 3 zanlı tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 65 yaşındaki kadını darbedip ziynet eşyası ve parasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2'si Gürcistan uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

Adana'da gözaltına alındıktan sonra getirildikleri Manavgat'ta, adliyeye sevk edilen Murat Ç. (39) ile Gürcistan uyruklu David G. (46) ve Genad S. (40) nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar, gasp suçlamasıyla tutuklandı.

Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde yaşayan Türkan Tuncer'in, 2 Ağustos'ta ağzını bantlayıp elleri ve ayaklarını bağlayan 3 şüpheli, kadını darbedip 4 altın bilezik, bir zincir ve kolye ile 300 lirasını gasbetmişti.

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