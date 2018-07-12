Antalya'daki gece kulübüne silahlı saldırı

Antalya'da bir gece kulübünde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı, zanlıların 4'ü tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 22 Ocak'ta Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şüphelilerin yakalanması için çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsü izleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya merkezli Muğla ve Denizli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü, "silahlı yağma" suçundan tutuklandı. Bir zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen 2 şüphelinin ise başka suçtan cezaevinde oldukları belirlendi.
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