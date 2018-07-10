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Antalya'daki kargo şirketi çalışanlarına FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 12:13 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 13 zanlı adliyeye sevk edildi

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir kargo şirketinin 13 çalışanı, adliyeye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu öne sürülen kargo şirketi çalışanlarından bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 13'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlıların kaldıkları adreslerde yapılan aramada, örgütle bağlantısı bulunan şirket belgeleri ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği öğrenilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ gözaltı operasyon PDY

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