Antalya'daki kız çocuğuna cinsel taciz iddiası

Antalya'da kız çocuğuna cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alınan 19 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaat eden A.B'nin, 13 yaşındaki kızının cinsel istismara uğradığını belirterek şikayetçi olması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan 19 zanlının işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 16'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kız çocuğu, cumhuriyet savcısının talimatıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edilmişti.
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