HABER

Antalya'daki kız çocuğuna cinsel taciz iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 13:48 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 19 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Antalya'da kız çocuğuna cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alınan 19 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaat eden A.B'nin, 13 yaşındaki kızının cinsel istismara uğradığını belirterek şikayetçi olması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan 19 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 16'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kız çocuğu, cumhuriyet savcısının talimatıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edilmişti.

PARTNERSeksi model parkta bu halde egzersiz yapınca...Seksi model parkta bu halde egzersiz yapınca...
Maltepeli 15 bin kadın 'Boğaz'da Tekne Turu'na çıkacakMaltepeli 15 bin kadın 'Boğaz'da Tekne Turu'na çıkacak
Sakarya'dan sonra şimdi de Bursa! Kedinin ayaklarını kestilerSakarya'dan sonra şimdi de Bursa! Kedinin ayaklarını kestiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya cinsel saldırı kız çocuğu tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! YKS giriş belgeleri erişime açıldı - ÖSYM sınav yeri sorgulama sayfası

Son dakika! YKS giriş belgeleri erişime açıldı - ÖSYM sınav yeri sorgulama sayfası

YKS giriş belgeleri yayınlandı! İşte ÖSYM YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS)

YKS giriş belgeleri yayınlandı! İşte ÖSYM YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS)

Melih Gökçek'in Twitter'dan paylaştığı 24 Haziran anketine tepkiler dinmiyor! CHP'den Gökçek için suç duyurusu...

Melih Gökçek'in Twitter'dan paylaştığı 24 Haziran anketine tepkiler dinmiyor! CHP'den Gökçek için suç duyurusu...

Sakarya'dan sonra şimdi de Bursa! Kedinin ayaklarını kestiler

Sakarya'dan sonra şimdi de Bursa! Kedinin ayaklarını kestiler

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.