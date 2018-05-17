Antalya'daki Norveçlilerin milli bayram kutlaması

Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşayan ve tatil yapan Norveçliler, milli bayramları dolayısıyla kutlama programı düzenledi.

Norveçlilerin "17 Mayıs Norveç Milli Bayramı" kutlamaları, Atatürk Caddesi'nden başladı. Norveç ve Türk bayrakları taşıyan yaklaşık 100 kişilik grup, renkli görüntüler oluşturdu.

Buradan Çınarlı Kavşağı'na kadar yürüyen Norveçlilere, çevredeki diğer turistler ve esnaf alkış tutarak destek verdi.

Gruptakiler, Norveç Milli Marşı'nı okuyarak bir restorana geldi. Katılımcıları restoran önünde karşılayan Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Norveçlilerin ilçede önemli bir turizm kaynağı olduğunu söyledi.

Norveçli Sverre Idar Kofoed (62), 14 yıldır Kemer'de yaşadığını, 17 Mayıs'ın kendileri için çok anlamlı bir gün olduğunu dile getirdi.

Kemer'de yaşamaktan dolayı çok mutlu olduğunu anlatan Kofoed, "Bizler Norveçliler olarak burada mutluyuz. Bizi çok önemsiyorlar. Kemer'de bizim için önemli şeyler de oluyor. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

