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Antalya'daki nüfus müdürlüklerinde kayıt yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 16:52 | Son Güncelleme

ANTALYA'daki nüfus müdürlüklerinin önünde, 24 Haziran seçimleri öncesi adres değişikliği ve kayıt süresinin dolmasına sayılı günler kala, yoğunluk oluştu.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'daki nüfus müdürlüklerinin önünde, 24 Haziran seçimleri öncesi adres değişikliği ve kayıt süresinin dolmasına sayılı günler kala, yoğunluk oluştu. Adres değişikliği için nüfus müdürlüklerine gelenler, uzun süre sıra bekledi. Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin, muhtarlıklarda askıya çıkarılmasının ardından adres değişikliğinin 12 Mayıs Cumartesi günü sona erecek olması nedeniyle nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluştu. Muratpaşa İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde de adres değişikliği yapmak isteyenler, sabah erken saatlerde sıraya girdi. Muratpaşalılar, adres beyan formunun yanı sıra elektrik, su, telefon, doğal gaz faturası veya kira sözleşmesi gibi belgelerden birini de getirerek kayıtlarını yaptırdı. İlçe sakinleri, öğle tatilinde de sıradan çıkmayarak, numara almak için bekledi. Daha önce günlük ortalama 500- 600 işlem yapılan müdürlükte, adres değişikliği nedeniyle sayının 2 katına çıktığı belirtildi. Öte yandan AK Parti ve CHP ilçe teşkilatları tarafından Muratpaşa Nüfus Müdürlüğü önünde stant açılarak, ilçe sakinlerinin seçmen listelerinde yer alıp, almadığı kontrol edildi. Kayıtları bulunmayanlar, kayıt için neler yapmaları gerektiği anlatılarak, ilgili yerlere yönlendirildi. MUHTARLAR DERNEĞİ BAŞKANI'NDAN ÇAĞRI Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Nazif Alp, 12 Mayıs gününe kadar mahalle muhtarlıklarına gidilip, seçmen listelerinin kontrol edilmesi için çağrıda bulundu. Oy kullanmanın vatandaşlık görevi olduğunu belirten Alp, "Oy kullanmanın şartı, seçmen kütüklerine kayıt yaptırmak. Vatandaşlarımız öncelikle muhtarlıklara giderek seçmen kütüklerini kontrol etsin. Şayet isimleri yoksa kayıt formunun yanı sıra elektrik, su, telefon, doğal gaz faturası veya kira sözleşmesiyle bağlı bulunduğu nüfus müdürlüğüne başvurup, kaydını yaptırabilir. Buradan da kendisine verilen evrakı İlçe Seçim Kurulu'na vererek, kayıt işlemini tamamlamış olur" dedi. ANTALYA'NIN SEÇMEN SAYISI Antalya'da, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandumda, 1 milyon 636 bin 742 kayıtlı seçmen bulunduğunu hatırlatan Nazif Alp, "Antalya, sürekli göç alan bir kent. Dolayısıyla seçmen sayımız sürekli artıyor. Göçle birlikte haliyle yoğunluk oluşuyor. 12 Mayıs'ta askı süreci dolacak. Antalya'nın seçmen sayısı da açıklanacak" diye konuştu.

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