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Antalya'daki orman yangınında zarar gören alan havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 12:47 | Son Güncelleme

AA ekibi, Aksu ilçesindeki yangında zarar gören 60 hektarlık alanı drone ile görüntüledi - Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici: - "3 kullanılmayan ev ile 8 sera zarar gördü. Yaklaşık 60 hektarlık alan yandı ancak bölgede hala ölçümler yapılıyor" - Yangında dumandan etkilenen 79 yaşındaki Nazife Sargın: -"Ormana gözüm gibi bakıyordum, yangında dumandan zehirlendim. Zehirlenip gideydim de bu dertleri görmeyeydim. Çok korktum"

Antalya'nın Aksu ilçesinde dün çıkan orman yangınının ardından soğutma çalışmaları sürüyor, AA ekibince drone ile görüntülenen 60 hektarlık alandaki hasarın detayları ortaya çıktı.

Kurşunlu ve Yurtpınar mahallelerindeki ormanlık alanda büyük zarara yol açan, Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince müdahale edilen yangının ardından soğutma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Yangında çiftçilere ait evler, seralar, traktör ve kamyonet ile çok sayıda tarım makinesi zarar gördü.

AA ekibi, yangında kül olan 60 hektarlık alanı drone ile havadan görüntüledi.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeni ve zararın boyutlarının tespitine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Dikici, dün öğle saatlerinde başlayan yangına 6 helikopter, 3 uçak, 39 arazöz, 32 teknik eleman, 9 dozer, 2 greyder ve bölge sakinlerince müdahale edildiğini belirtti.

- "60 hektarlık alan yandı, 3 ev, 8 sera zarar gördü"

Dikici, "4 kurum ve vatandaşların destekleriyle yaklaşık 5 saatte kısmen kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları ile zarar tespit çalışmaları devam ediyor. 3 kullanılmayan ev ile 8 sera zarar gördü. Yaklaşık 60 hektarlık alan yandı ancak bölgede hala ölçümler yapılıyor. Net sonuçlar, tespit çalışmalarının ardından belirlenecek." diye konuştu.

Söndürme çalışmalarında vatandaşların önemli katkısı olduğunu dile getiren Dikici, şöyle devam etti:

"Yangında mağdur olan vatandaşlarımız var. Onlarla kaymakamlık ilgileniyor. Ormanlık alanda yeşillendirme çalışmalarını ise bu yıl tamamlarız. Zarar tespit çalışmalarının ardından bölge temizlenecek, yanan ağaçlar kesilecek, yeni tohumlar atılacak. Tüm bu işler bu yıl tamamlanır, gelecek yıl bölge yeşillenmeye başlar."

- "Çok korktum"

Evine kadar ulaşan yangında down sendromlu oğlu Osman Sargın (42) ile dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan, yürüme güçlüğü çeken Nazife Sargın (79), tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sargın, gözü gibi baktığı ormanın yandığını belirterek, "Yangında dumandan zehirlendim. Zehirlenip gideydim de bu dertleri görmeyeydim. Çok korktum. Süründüm de kimseler gelmedi." diye konuştu.

- "Ciğerlerimiz yok oldu"

Çiftçi Murat Üçkarış (54) da yangının kendiliğinden çıkmadığını, mutlaka insan kusuru bulunduğunu söyledi.

Felaketin her türlüsünün kötü olduğunu kaydeden Üçkarış, "Afet büyük boyuttaydı ama buna da şükürler olsun. Can kaybı olmadı. En büyük sevincimiz o ama maddi zarar var. 40-50 yıldan beri var olan ormanlarımız, ciğerlerimiz yok oldu. Alışmak kolay olmayacak." ifadelerini kullandı.

Üçkarış, devletin yaraların sarılması için konuya el atacağına inandığını belirterek, bundan sonra en büyük görevin devlete düştüğü görüşünü dile getirdi.

Aksu Üretici Birliği Başkanı Turan Şahin de yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği, araştırmaların sürdüğü bilgisini vererek, hem ormanın hem de seraların zarar gördüğünü ifade etti.

Şahin, alanın yeniden yeşillendirilmesi ve üreticilerin zararlarının giderilmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

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Antalya orman yangını

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