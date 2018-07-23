Antalya'daki orman yangınında zarar gören alan havadan görüntülendi

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeni ve zararın boyutlarının tespitine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

AA ekibi, yangında kül olan 60 hektarlık alanı drone ile havadan görüntüledi.

Yangında çiftçilere ait evler, seralar, traktör ve kamyonet ile çok sayıda tarım makinesi zarar gördü.

Kurşunlu ve Yurtpınar mahallelerindeki ormanlık alanda büyük zarara yol açan, Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince müdahale edilen yangının ardından soğutma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Dikici, "4 kurum ve vatandaşların destekleriyle yaklaşık 5 saatte kısmen kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları ile zarar tespit çalışmaları devam ediyor. 3 kullanılmayan ev ile 8 sera zarar gördü. Yaklaşık 60 hektarlık alan yandı ancak bölgede hala ölçümler yapılıyor. Net sonuçlar, tespit çalışmalarının ardından belirlenecek." diye konuştu.

Söndürme çalışmalarında vatandaşların önemli katkısı olduğunu dile getiren Dikici, şöyle devam etti:

"Yangında mağdur olan vatandaşlarımız var. Onlarla kaymakamlık ilgileniyor. Ormanlık alanda yeşillendirme çalışmalarını ise bu yıl tamamlarız. Zarar tespit çalışmalarının ardından bölge temizlenecek, yanan ağaçlar kesilecek, yeni tohumlar atılacak. Tüm bu işler bu yıl tamamlanır, gelecek yıl bölge yeşillenmeye başlar."

- "Çok korktum"

Evine kadar ulaşan yangında down sendromlu oğlu Osman Sargın (42) ile dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan, yürüme güçlüğü çeken Nazife Sargın (79), tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sargın, gözü gibi baktığı ormanın yandığını belirterek, "Yangında dumandan zehirlendim. Zehirlenip gideydim de bu dertleri görmeyeydim. Çok korktum. Süründüm de kimseler gelmedi." diye konuştu.