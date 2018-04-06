Antalya'daki Rasanet Gençlik Vakfı davası

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan Rasanet Gençlik Vakfı yöneticilerinin de aralarında yer aldığı davada tahliye edilen sanık ikinci kez gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, vakfın yöneticisi İsmet Akıl'ın tahliyesine itiraz etti.

Bunun üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Akıl, yeniden gözaltına alındı.