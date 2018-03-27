Antalya'daki Rasanet Gençlik Vakfı davasında karar

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan Antalya Rasanet Gençlik Vakfı yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 25 sanık, 2 yıl 9 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 15 tutuklu, 4 tutuksuz sanık ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Karar öncesi son sözleri alınan sanıklar, FETÖ'ye üye olmadıklarını belirterek, beraat ve tahliyelerini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Şerif Ağu'ya "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası vererek, mevcut halinin devamına hükmetti.

Heyet, tutuklu sanıklar Ahmet İlhan, Arif Aksu, Aydın Akgül, Burhan Tekin, Emre Alma, Ethem Bediroğlu, Mehmet Çiftçi, Mehmet Ali Yiğit, Musa İkiz, Mustafa Furkan Balcı, Remzi Çiçek, Sadık Hökelekli, Semih Güler, Yücel İşbaran ile tutuksuz sanıklar Ali Sıtkı, Emirhan Sözan, Güney Güner, Mehmet Solak, Osman Alpay, Ümit Karabulut, Burat Koçakoğlu ve Özgür Yardımcı'yı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı.

Tutuklu sanıklar, tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Etkin pişmanlıktan yararlanan tutuksuz sanıklar Mehmet Zeki Bayrak ve Şamil Biçer'e 2 yıl 9 ay hapis cezası veren mahkeme, tutuksuz sanıklar Ali Karaçok, Mehmet Emin Ünlü, Mehmet Demirpençe ile firari Mustafa Avşar ve Volkan Ateş'in dosyalarının tefrik edilmesini kararlaştırdı.