Antalya'daki silahlı kavga

Antalya'nın Serik ilçesinde, aralarında husumet olduğu belirtilen komşular arasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan baba tutuklandı, oğlu serbest bırakıldı.
Kozağacı Mahallesi Elmalılar mevkisinde, aralarında husumet bulunan komşular arasında çıkan silahlı kavganın ardından gözaltına alınan Salih A. (56) ile oğlu A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Salih A, çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı, oğlu A.A ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Aralarında husumet bulunan komşular Salih A. (56) ile Hasan Borucu (26) dün tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Salih A, tabancayla ateş ederek Hasan Borucu ile kavgayı ayırmaya çalışan kardeşi Hakan Borucu (24), İsmet Korkmaz (49) ve Ahmet Memiş'i (24) yaralamıştı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasan Borucu ve İsmet Korkmaz hayatını kaybetmişti.
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