Antalya'daki silahlı soygun

Antalya'da akaryakıt istasyonundan silah zoruyla para çalan 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunundan silah zoruyla 6 bin 500 lira ile sigara çalınmasının ardından çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, 128 iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri ile soygunda kullanılan otomobile benzerlik gösteren 275 otomobili inceledi.

Kimlikleri tespit edilen Y.Y, S.C.Y. ve G.U, Döşemealtı, Kepez ve Serik ilçesinde gözaltına aldı.

Şüphelilerin olayda kullandığı kuru sıkı tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Antalya'da Döşemealtı ilçesindeki akaryakıt istasyonuna 22 Temmuz'da gelen silahlı ve kar maskeli kişiler, kasiyeri etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki 6 bin 500 lirayı ve bir miktar sigarayı alıp kaçmıştı. Olay anı güvenlik kamerasına yansımıştı.

