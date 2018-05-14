Antalya'daki suç örgütü operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli ile cezaevindeki 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca haksız kazanç sağlamak amacıyla silahlı örgüt kurmak, örgütü yönetmek, üye olmak ve nitelikli yağma gibi suçlara karıştıkları öne sürülen 3'ü kadın 19 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Alanya'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2 Mayıs'ta haklarında yakalama kararı çıkarılanlara yönelik belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alınmış, haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüphelinin ise cezaevinde olduğu anlaşılmıştı.

