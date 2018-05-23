Antalya'daki suç örgütü operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 zanlı, adliyeye sevk edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 11'e yükseldi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 11 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar arasında, polis memuru, mübaşir ve bir memurun bulunduğu öğrenildi.
"Emlakçı" adı altında haksız kazanç sağladıkları öne sürülen gruba yönelik 16 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Tehdit edilen bazı kişilerin gayrimenkul satışında tapu ve paralarının verilmediği öne sürülmüştü.
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