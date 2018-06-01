Antalya'daki taciz iddiası

Antalya'da elektrikli motosikletle öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Zanlı M.Ü'nün (38) İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı. İfadesinde alkollü olduğunu, bu nedenle ne yaptığını hatırlamadığını öne süren zanlı hakkında 9 lise öğrencisinin şikayette bulunduğu öğrenildi.

Kızılsaray Mahallesi'nde geçen hafta elektrikli bisiklet kullanan kişi tarafından parkta oturan 2 liseli öğrencinin taciz edilmesi üzerine başlatılan çalışmada, M.Ü. gözaltına alınmıştı.

Zanlının olay günü elektrikli bisikletiyle sokak aralarında gezmesi ve taciz anı güvenlik kameralarına yansımıştı.

