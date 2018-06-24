Antalya'daki talihliye yönelik hırsızlık

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazandığı belirtilen kişinin 570 bin lirasını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan S.G. (31), A.E. (31), Ö.T. (22), S.Ç. (24) ve Ç.Ü. (19) adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan A.E, Ö.T, S.Ç. ve Ç.Ü. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken S.G, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli Piyango talihlisi Tokmak'ın Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'nde arabasının bagajına bıraktığı 570 bin liranın çalındığını belirtmesi üzerine başlattığı çalışmada 5 zanlıyı gözaltına almıştı.
Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, "Talihliyi uzun süredir takip ediyoruz. Çay, kahve içiyor 150-200 lira bahşiş bırakıyordu. Parayı boşa harcıyordu. Ona ders olsun istedik." dedikleri öğrenilmişti.
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