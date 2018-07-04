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Antalya'daki Türk bayrağı asılı markete saldırı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 23:07 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde Türk bayrağı asılı markete taş ve sopayla saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Habibler Mahallesi'nde Türk bayrağı asılı bir markete taşlı, sopalı saldırı düzenleyip, terör örgütü PKK lehine slogan attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i çocuk 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı, biri çocuk 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 27 Haziran'da, Türk bayrağı asılı markete taşla ve sopayla saldırarak, terör örgütü lehine slogan atan 5 kişi gözaltına alınmıştı.

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market saldırı tutuklama türk bayrağı

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