Antalya'daki uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliğine bağlı ekiplerce, sokak satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 8 kişi emniyetteki ifade işlemlerinin ardından, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Daha sonra polis ekiplerince adliyeye sevk edilen zanlılar S.K, M.H, A.Ç, F.T, S.G, Ş.E, F.Ü. M.L. çıkarıldıkları Alanya Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.
Sokak satıcılarına yönelik 27 Nisan'da yapılan eş zamanlı operasyonda S.K, M.H, A.Ç, F.T, S.G. ve M.L. Alanya'da, Ş.E Mersin'de ve F.Ü. Antalya merkezde yakalanmıştı.
Şüphelilerin evlerinde eroin, metamfetamin, esrar, uyuşturucu hap ile 3 hassas terazi ele geçirilmişti.
Boydak kardeşler hakkında toplamda 105 yıl hapis istemi!
Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!
Kreş öğretmeni yaramazlık yapan çocuğu arkadaşlarına dövdürttü!
Trump ve Kim Jong-un'un görüşme yeri belli oldu
İranlı Masoumeh Bahamin restoranda kabusu yaşadı! Garsona 'patatesi değiştir' dedi...
Facebook'a 'beğenme-me' butonu geliyor! İşte ilk görüntüsü...
Onu görenin okula tekrar başlayası geliyor
Son halini gören tanıyamıyor
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek
Atmadan önce iki kez düşünün!
Prens Selman'dan skandal sözler! Basına sızdırıldı
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum