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Antalya'daki uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 20:27 | Son Güncelleme

Alanya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliğine bağlı ekiplerce, sokak satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 8 kişi emniyetteki ifade işlemlerinin ardından, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra polis ekiplerince adliyeye sevk edilen zanlılar S.K, M.H, A.Ç, F.T, S.G, Ş.E, F.Ü. M.L. çıkarıldıkları Alanya Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.

Sokak satıcılarına yönelik 27 Nisan'da yapılan eş zamanlı operasyonda S.K, M.H, A.Ç, F.T, S.G. ve M.L. Alanya'da, Ş.E Mersin'de ve F.Ü. Antalya merkezde yakalanmıştı.
Şüphelilerin evlerinde eroin, metamfetamin, esrar, uyuşturucu hap ile 3 hassas terazi ele geçirilmişti.

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Alanya sokak satıcıları uyuşturucu

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