Antalya'daki uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satışı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 17 şüpheliden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 16'sı adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alanya ilçesinde 25 Haziran'da "sokak satıcıları" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik, emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alınmıştı.

