Antalya'daki vakıf eserinin kira bedeli yüzde 120 arttı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 95 bin lira muhammen bedelle ilana çıkılan vakfa ait tesis, yüzde 120 artışla aylık 209 bin liraya ihale edildi.
Mülkiyeti Muratpaşa Vakfı'na ait, Manavgat'taki Kısalar Mahallesi'nde iki parseldeki 9 bin 342 metrekarelik turizm tesis alanı, Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 34 yıl süreyle, yapım karşılığı kiralama yöntemiyle ihaleye çıkarıldı.
Aylık 95 bin lira muhammen bedelle ilana çıkılan tesise, bugün yapılan kiralama ihalesinde, yüzde 120 artışla aylık 209 bin lira teklif verildi.
Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, yaptığı açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak hazineden hiçbir yardım almadan kendi gelirleriyle faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirtti.
Ecdadın mirasını, gelir getirici mal varlıklarını günün koşullarına göre değerlendirdiklerini vurgulayan Coşar, "Bugünkü ihale de bu amaçlarla yapılmıştır. Son zamanlarda Antalya'daki turizm potansiyelinin artması ihaleye olumlu yansımıştır." ifadelerini kullandı.
Geçmişte vakıf mallarının sahipsiz kaldığı, kira gelirlerinin çok düşük olduğu yönünde yanlış bir algı olduğunu anlatan Coşar, şunları kaydetti:
"Hatta bazen, 'ne de olsa vakıf malı, bedelsiz kamu ve hayır kurumlarına niye vermiyorsunuz' diye talepler de geliyor. 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu gereği her vakfın gelir ve giderleri ayrı ayrı tutulmaktadır. Bir vakfın akarını değerinden daha düşük kiraladığımız zaman hem kanunen hem vicdanen sorumluluğumuz bulunmaktadır. Bu nedenle Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün hizmet binası için Muratpaşa Vakfına aylık 26 bin 88 lira kira ödemekteyiz. Bu bedel de günün piyasa koşullarına göre rayiç seviyededir. Dolayısıyla idaremizin ihtiyaçları için bile bedelsiz ya da rayicin altında kullanım yapmıyoruz."
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