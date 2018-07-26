Antalya'daki vakıf eserinin kira bedeli yüzde 120 arttı

"Hatta bazen, 'ne de olsa vakıf malı, bedelsiz kamu ve hayır kurumlarına niye vermiyorsunuz' diye talepler de geliyor. 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu gereği her vakfın gelir ve giderleri ayrı ayrı tutulmaktadır. Bir vakfın akarını değerinden daha düşük kiraladığımız zaman hem kanunen hem vicdanen sorumluluğumuz bulunmaktadır. Bu nedenle Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün hizmet binası için Muratpaşa Vakfına aylık 26 bin 88 lira kira ödemekteyiz. Bu bedel de günün piyasa koşullarına göre rayiç seviyededir. Dolayısıyla idaremizin ihtiyaçları için bile bedelsiz ya da rayicin altında kullanım yapmıyoruz."



PARTNER Kerimcan izdihamı