Antalya'daki yapışık ikizlerin yaşam savaşı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ömer ve Fatma Evrensel'in kafadan yapışık siyam ikizi erkek bebekleri yaşam savaşı veriyor.

Alanya ilçesinde yaşayan Fatma Evrensel (32), hamileliğinin 5. ayında kafaları birbirine yapışık ikiz çocuk dünyaya getireceğini öğrendi.

Ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne giderek kontrollerini sürdüren anne Evrensel, 22 Haziran'da iki erkek bebeği sezaryenle dünyaya getirdi.

Ancak 4 kilogram ağırlığındaki kafadan yapışık ikizlerin ayrı beyinlere rağmen ortak ana toplardamara sahip olması beraberinde sağlık problemlerini de getirdi.

Yoğun bakımda tutulan bebekler, yaşam mücadelesi veriyor.

Baba Ömer Evrensel (40), gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk öğrendiklerinde kendileri için sürpriz olduğunu söyledi.

Hiç beklemedikleri bir şeyin başlarına geldiğini anlatan Evrensel, "Allah'tan geldi. Yapacak bir şey yok. Sadece doktorlarımızın biraz daha dikkatli olmasını, insanları yanlış yönlendirilmemesini rica ediyorum." dedi.

Alanya'daki hastanede eşinin hamileliğin 5 ayında kendilerine hiçbir şeyin söylenmediğini öne süren Evrensel, "Eşim 5 ay sonra cinsiyetini öğrenebilmek için gittiğinde ikiz ve bitişik olduğunu öğrendi. 'Burada yapılacak bir şey yok.' dediler ve Akdeniz Hastanesi'ne yönlendirdiler. Şu anda gözetim altındalar, bakımları iyi." diye konuştu.