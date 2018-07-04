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Antalya'daki yapışık ikizlerin yaşam savaşı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 19:02 | Son Güncelleme

Alanya'da yaşayan Fatma Evrensel'in sezaryenle dünyaya getirdiği kafadan yapışık siyam ikizi erkek bebekler hayatta kalma mücadelesi veriyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ömer ve Fatma Evrensel'in kafadan yapışık siyam ikizi erkek bebekleri yaşam savaşı veriyor.

Alanya ilçesinde yaşayan Fatma Evrensel (32), hamileliğinin 5. ayında kafaları birbirine yapışık ikiz çocuk dünyaya getireceğini öğrendi.

Ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne giderek kontrollerini sürdüren anne Evrensel, 22 Haziran'da iki erkek bebeği sezaryenle dünyaya getirdi.

Ancak 4 kilogram ağırlığındaki kafadan yapışık ikizlerin ayrı beyinlere rağmen ortak ana toplardamara sahip olması beraberinde sağlık problemlerini de getirdi.

Yoğun bakımda tutulan bebekler, yaşam mücadelesi veriyor.

Baba Ömer Evrensel (40), gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk öğrendiklerinde kendileri için sürpriz olduğunu söyledi.

Hiç beklemedikleri bir şeyin başlarına geldiğini anlatan Evrensel, "Allah'tan geldi. Yapacak bir şey yok. Sadece doktorlarımızın biraz daha dikkatli olmasını, insanları yanlış yönlendirilmemesini rica ediyorum." dedi.

Alanya'daki hastanede eşinin hamileliğin 5 ayında kendilerine hiçbir şeyin söylenmediğini öne süren Evrensel, "Eşim 5 ay sonra cinsiyetini öğrenebilmek için gittiğinde ikiz ve bitişik olduğunu öğrendi. 'Burada yapılacak bir şey yok.' dediler ve Akdeniz Hastanesi'ne yönlendirdiler. Şu anda gözetim altındalar, bakımları iyi." diye konuştu.

Evrensel, bebeklerin bu şekilde yaşamasının çok zor olduğunu dile getirerek, "Şu anda ameliyatı bekliyoruz. İnşallah en kısa zamanda ameliyat olacak. Bize hastaneden bir tarih de vermediler. Düşündükleri, bildikleri bir şey var. İkisinin yaşama şansı çok az. Şu anda ne olacak bilmiyoruz. Bildiğimiz şey, ameliyat olacağı ve inşallah en azından biri yaşar." ifadelerini kullandı.

Fatma Evrensel ise anne olacağı sevincinin, hamileliğinin 5. ayında üzüntüye dönüştüğünü kaydetti.

Cinsiyet tespiti için gittiği hastanede bebeklerinin ikiz ve yapışık olduğunun kendisine söylendiğini aktaran anne Evrensel, "Çocuğu alma konusu da gündeme getirildi ama biz bunu düşünmedik. İkisinin yaşama şansı ne kadar bilmiyoruz ama inşallah en azından biri yaşar." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya anne ve baba Antalya doğum siyam ikizleri

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