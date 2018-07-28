Antalya'daki yolsuzluk operasyonu

Antalya'da düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 32 zanlıdan 28'i tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının, Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi Birliği (ANTBİRLİK) bünyesinde faaliyet gösteren S.S. 160 No'lu Serik Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifinde yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 32 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 28'i "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "zimmet" suçlamalarıyla tutuklandı. Diğer 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kooperatifteki yolsuzluk iddiaları üzerine 25 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 kişiyi gözaltına almıştı.

Zanlıların, hayali pamuk alımları yaptıkları, usulsüz kredi kullandıkları, muhasebe, bilgi işlem sistemi ve depolarda bir takım hileli yöntemlere başvurarak kooperatifi zarara uğrattıkları öne sürülmüştü.

