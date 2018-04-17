Antalya'dan Doğu Gutalı ailelere insani yardım malzemesi

Antalya İHH İnsani Yardım Derneği, Suriye'nin Doğu Guta bölgesinden zorunlu tahliye edilenlere üç tır dolusu gıda ve çocuk bezi yardımı yaptı.

Yardım tırları yola çıkarılmadan önce Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Sakarya Bulvarı'ndaki Erdem Bayazıt Kültür Merkezi bahçesinde uğurlama programı düzenlendi.

Dernek Başkanı Mehmet Yıldırım, yaptığı konuşmada, tırlarda çocuk bezi, mama, bisküvi, su ve süt olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 30 milyar doları aşan yardımı Suriye halkından esirgemediğini vurgulayan Yıldırım, bu ülkedeki iç savaşta 8. yıla girildiğine dikkati çekti.

En son başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki kimyasal silah saldırısı sonrası birçok masum bebeğin de katledildiğini hatırlatan Yıldırım, Türkiye'ye "Afrin'de, İdlib'de, Azez'de ne işiniz var?" diyenlerin bölgede en zalimce saldırılarını gerçekleştirip, sonra "pardon" deyip katliamlarına devam ettiğini dile getirdi.

Yıldırım, "Biz hükümetimizin yaptığı yardımlara destek olmakla birlikte Antalyalı Müslümanlar, hayırseverler olarak 186, 187 ve 188. tırımızı bugün dualarla uğurluyoruz. Dünya arkasını dönse bile biz, insani vasıflarımızı ortaya koymaktan usanmayacağız." dedi.