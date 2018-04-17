HABER

Antalya'dan Doğu Gutalı ailelere insani yardım malzemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 19:22 | Son Güncelleme

Antalya İHH İnsani Yardım Derneği, Suriye'de zorunlu tahliye edilen Doğu Gutalı aileler için üç tır dolusu gıda ve çocuk bezi yardımında bulundu z"

Antalya İHH İnsani Yardım Derneği, Suriye'nin Doğu Guta bölgesinden zorunlu tahliye edilenlere üç tır dolusu gıda ve çocuk bezi yardımı yaptı.

Yardım tırları yola çıkarılmadan önce Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Sakarya Bulvarı'ndaki Erdem Bayazıt Kültür Merkezi bahçesinde uğurlama programı düzenlendi.

Dernek Başkanı Mehmet Yıldırım, yaptığı konuşmada, tırlarda çocuk bezi, mama, bisküvi, su ve süt olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 30 milyar doları aşan yardımı Suriye halkından esirgemediğini vurgulayan Yıldırım, bu ülkedeki iç savaşta 8. yıla girildiğine dikkati çekti.

En son başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki kimyasal silah saldırısı sonrası birçok masum bebeğin de katledildiğini hatırlatan Yıldırım, Türkiye'ye "Afrin'de, İdlib'de, Azez'de ne işiniz var?" diyenlerin bölgede en zalimce saldırılarını gerçekleştirip, sonra "pardon" deyip katliamlarına devam ettiğini dile getirdi.

Yıldırım, "Biz hükümetimizin yaptığı yardımlara destek olmakla birlikte Antalyalı Müslümanlar, hayırseverler olarak 186, 187 ve 188. tırımızı bugün dualarla uğurluyoruz. Dünya arkasını dönse bile biz, insani vasıflarımızı ortaya koymaktan usanmayacağız." dedi.

- Kılıçdaroğlu'na tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü TBMM Grup Toplantısı'nda İHH'ya yönelik eleştirilerine değinen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ey lider, 8 seneden bu yana mazlum Suriye halkı için ne yaptın? Hangi çalışmaları yaptın? Bize bir tane söyler misin? İHH'nın son üç ay içerisinde göndermiş olduğu tır sayısı 600'ü geçti. 8 senede ortaya koymuş olduğumuz tırın sayısı on binlerle ifade ediliyor. Bir menfaatimiz mi, çıkarımız mı var. Burnumuzun dibindeki kardeşlerimizi görmezlikten mi gelelim? Ey siyasi partinin genel başkanı, bu tırda bebekler ölmesin diye bebe bisküvileri, süt, bebek bezleri var. Bizim buradan nasıl imanımızı, dindarlığımızı sorguluyorsun. Esefle karşılıyorum. Kınıyorum yaptığınız bu hakaretleri ve saldırıları."

Yardım tırları, konuşmanın ardından dualarla uğurlandı.

İnşaat şirketinin FETÖ zanlısı patronları kefaletle serbestİnşaat şirketinin FETÖ zanlısı patronları kefaletle serbest
Antalya'da korkutan deprem! Antalya'da korkutan deprem!
NATO Genel Sekreteri'nden flaş Türkiye açıklaması! NATO Genel Sekreteri'nden flaş Türkiye açıklaması! "Çağrıda bulunuyorum"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya doğu guta İHH İnsani Yardım Derneği Mehmet Yıldırım yardım tırı

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

İlginizi Çekebilir

Kritik MGK toplantısı sona erdi! OHAL yeniden uzuyor

Kritik MGK toplantısı sona erdi! OHAL yeniden uzuyor

İYİ Parti erken seçime girebilir mi? İşte kanun maddeleri ve partiden en net açıklama

İYİ Parti erken seçime girebilir mi? İşte kanun maddeleri ve partiden en net açıklama

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

AK Partili isimden flaş 'bedelli askerlik' açıklaması

AK Partili isimden flaş 'bedelli askerlik' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eski AYM Genel Sekreteri için karar

Eski AYM Genel Sekreteri için karar

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

Atanamadığı için intihar eden öğretmen Merve Çavdar hakkındaki skandal paylaşıma tepkiler büyüyor

Atanamadığı için intihar eden öğretmen Merve Çavdar hakkındaki skandal paylaşıma tepkiler büyüyor

Meral Akşener erken seçim için meydan okudu

Meral Akşener erken seçim için meydan okudu

Uçakta gergin dakikalar! Yolcular polis çağrılarak indirildi!

Uçakta gergin dakikalar! Yolcular polis çağrılarak indirildi!

Ankara eski İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy hakkında karar verildi!

Ankara eski İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy hakkında karar verildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.