Antalyalı öğrencilerden Mehmetçik Vakfı’na destek

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde bulunan Killik İlköğretim okulu öğrencileri harçlıklarını toplayarak Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.
Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde bulunan Killik ilköğretim okulunda okuyan Onur ve Gülse Topkara kardeşler harçlıklarını Mehmetçik Vakfına bağışlamak istedi. Bu durumu öğretmenlerine ve diğer arkadaşlarına söyleyen iki kardeşe hem öğretmenlerinden hem de arkadaşlarından destek geldi. Aralarında topladıkları bin 227 TL 50 Kuruşu öğretmenleri aracılığıyla ilçe merkezine giderek Mehmetçik Vakfına yatırdılar.
Daha sonra öğretmenleri iki öğrenciyle beraber Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı’nı da ziyaret ederek, askerlerle tanışarak sohbet ettiler.
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