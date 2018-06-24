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Antalyalı oy kullanıp sahile gitti (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 16:34 | Son Güncelleme

KEMER'DE SAHİLLER DOLDU Sıcak ve nemli havanın etkili olduğu Antalya'nın Kemer ilçesinde, cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçimi için oy kullananlar, sahillere akın etti.

Antalyalı oy kullanıp sahile gitti (4)

KEMER'DE SAHİLLER DOLDU
Sıcak ve nemli havanın etkili olduğu Antalya'nın Kemer ilçesinde, cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçimi için oy kullananlar, sahillere akın etti. Yüzde 61 nemle birlikte hissedilen hava sıcaklığı 37 dereceyi bulurken, deniz suyu sıcaklığının 28 derece olduğu ilçede sahiller doldu. Antalyalılar, yoğunluk nedeniyle başta Ayışığı Parkı olmak üzere sahillerde yer bulmakta güçlük çekti.
Müteahhit Cem Çıplak, oy kullandıktan sonra ailesiyle birlikte Kemer'e geldiğini belirterek, "Sabah oyumuzu kullandık sonra da Kemer'de Ayışığı Plajı'na denize girmeye geldik. Hava çok sıcak o nedenle sabah önce oyumuzu kullandık. Hemen oradan da kendimizi denize attık" dedi.
Antalya'da oturan avukat Ferhat Atik (35), "Tabi ki 24 Haziran seçimleri ülkemiz için önemli, ülkemizin geleceği için. Her vatandaş gibi biz de sabah kalktık, öncelikle gittik oyumuzu kullandık. Daha sonra havanın da güzel olması nedeniyle çocuklarla birlikte ailece denize geldik. İnşallah gün sonunda da en güzel şekilde vatana, millete iyi olacak şekilde sonuç çıkar ve bu şekilde ülkemizin bekası için devam ederiz" diye konuştu.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

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Antalyalı oy kullanıp sahile gitti (4)Antalyalı oy kullanıp sahile gitti (4)Antalyalı oy kullanıp sahile gitti (4)

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