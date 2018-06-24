Antalyalı oy kullanıp sahile gitti

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da oylarını kullanan vatandaşlar, ardından danize gitti. Oy kullanma işleminin başladığı ilk saatlerde boş olan plaj üniteleri, öğle saatlerine doğru dolmaya başladı.
Turizmin başkenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'na gelenler 35 derece sıcakta denizin tadını çıkardı. Deniz suyu sıcaklığının 26 derece olduğu turistik kentte, kimileri oy kullanıp denize geldiğini söyledi, kimileri de öğleden sonra sandık başına gideceğini belirtti.
Ailesiyle birlikte sabah erken saatte oy kullandığını belirten Nurcivan Özkılıç, kızı ve eşiyle birlikte denize geldiklerini söyledi. Özkılıç, "Sabah ilk oy kullananlardan birisiyim. Şimdi de ailemle denize geldim. Kızımla yüzüp eğleneceğiz. Pazar tatilimizin tadını çıkartacağız" dedi. Oyunu kullanarak denize gelen Cihan Görgün ise oğlu Çınar ile birlikte bol bol denize girdi. Görgün, "Ailemle birlikte denize geldim. Sabah erken kullanıp, denizde dinlenmek istedik. Güzel bir gün" diye konuştu.
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