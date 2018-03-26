-Antalyalı Yörükler, sınırda Mehmetçiğe destek verdi

Antalya Yörükler Derneği, Antalya Yörük İl Bayi, Korkuteli Gazileri, Korkuteli Engelliler Derneği, Hatay’ın Hassa ilçesine gelerek Zeytin Dalı Harekâtına destek verdi. Antalya Yörük il beyi Hamdi Sarıca, Hassa’da Askerler için bir boğa kesti.

Antalya Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman ve Yönetimi, Antalya Yörük İl Beyi Hamdi Sarıca, Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Çoban ve Korkuteli Kıbrıs gazileri, Korkuteli Engelli Ve Dayanışma Derneği Başkanı Gülsüm Kabadayı, hafta sonu Antalya Yörük İl Beyi Hamdi Sarıca’nın organizasyonunda Hatay’ın Hassa ilçesine gelerek Zeytin Dalı Harekâtına destek için sınırda Askerleri ziyaret ettiler.

Antalyalı heyet, sınırın sıfır noktasında Hatay mehter takımı eşliğinde, yanlarında getirdikleri büyükbaş hayvanı kurban ettiler. Yörük kadınlarının da katıldığı ziyarette sınır hattındaki Mehmetçiğe mehter takımı ile destek olundu. Ziyaretçiler Mehmetçiğe şiirler ve dualarla desteklerini gösterdi.

Afrin’de Türler ve Kürtlerin zafer elde ettiğini söyleyen Antalya Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman, “Burada zaferimiz sadece terör örgütlerine karşı değil emperyalizme karşı, Amerika’ya karşı verdik. Haksızlık üzerine kurulan emperyalist devletler, Türkiye’nin haklı mücadelesinde sesleri dahi çıkmadı. Burada bu operasyonlar yapılacaktı, zaten Cumhurbaşkanımız işaret etti ‘Sıradaki hedef Menbiç’ diye. Milletçe savaşmayı bilen bir toplumuz. Bu zaferi sadece Türkler değil, Kürtler de kazandı, Araplar kazandı, Türkmenler kazandı yani insanlar kazandı” diye konuştu.

Afrin şehidi Mithat Dunca’nın vasiyetini yerine getirmek istediğini söyleyen Antalya Yörük il beyi Hamdi Sarıca ise , “Şehit subayımız Mithat Dunca’ya Allah’tan rahmet diliyoruz. Kendisinin bir vasiyeti vardı, annesini ve babasını hacca göndermek istiyordu. Biz de kendisinin bu vasiyetini yerine getirmek istiyoruz. ” dedi.

Antalya Yörükler Derneği, Antalya Yörük İl Bayi, Korkuteli Gazileri, Korkuteli Engelliler derneği, daha sonra İskenderun Yörükler derneğinin düzenlediği yemeğe katıldı. Burada, Antalya Yörük İl Beyi Hamdi Sarıca’ya Kaftan giydirildi.