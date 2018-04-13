Antalyalılar Miraç Kandilinde camilere akın etti

Antalyalılar küçüğünden büyüğüne Miraç Kandili’nde camilere akın etti.
Hazreti Muhammed’in miraca çıktığı gece olan Miraç Kandili’nde vatandaşlar camilere akın etti. Akşam namazının ardından çocuklarını da alarak camilerin yolunu tutan Antalyalılar, namaz kıldı, dua etti. Muratpaşa Camii’nde kalabalıktan içeri sığmayan vatandaşlar, cami bahçesine serilen hasırlarda ibadetlerini gerçekleştirdi.
Programda Kur’an-ı Kerim tilavetiyle mevlit ve ilahiler okundu. Duanın ardından sona eren programda, camiye gelen vatandaşlara Antalya Büyükşehri Belediyesi tarafından lokum ve helva ikram edildi.
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