Antalyalılara 1 ton dondurma ikram ettiler

Süleyman EKİN- İsmail ÖRS/ANTALYA, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl kincisi düzenlenecek Uluslararası Dondurma Festivali kapsamında il il dolaşan TIR'ın bugünkü durağı Antalya oldu. Görevliler vatandaşlara 1 ton dondurma ikram etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Akdo, Karpedo, Yaşar İce ve Alpedo dondurma firmalarının bu yıl ortaklaşa düzenleyeceği 2. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali’nin tanıtımı için 1 Ağustos’ta yola çıkan Dondurma TIR'ının bugünkü durağı Antalya oldu. Yavuz Özcan Parkı’nda 18.00-21.00 saatleri arasında Antalyalılara, yerli ve yabancı turistlere hizmet veren dondurma TIR'ına yoğun ilgi oldu. Antalyalılar, sıcak yaz günlerinde hakiki Kahramanmaraş dondurmasını ikram eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali 24-26 Ağustos tarihleri arasında yapılcak. Festival kapsamında yola çıkan ve geçen yıl 20 ili dolaşan Dondurma Tanıtım TIR'ı, bu yıl festival tarihine kadar 40 ili gezecek. Gittiği her ilde 2-3 saat kalan Dondurma Tanıtım TIR'ı, bu süre içerisinde vatandaşlara 1 ton dondurma ikram ediyor.

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